Manisa’da Kent Lokantası ve Halk Mandıra açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, yurttaşların ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Kent Lokantası’nın ilki Şehzadeler ilçesinde açıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in 31 Mart yerel seçimleri öncesinde sözünü verdiği Kent Lokantası, günlük yaklaşık 500 kişiye hizmet verecek. Kent Lokantası’nda dört çeşit yemek 50 liradan yurttaşlara verilecek.

‘Kent Lokantası’nın açılışına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın, Ali Kılıç, belediye başkan yardımcıları, siyasi partilerin temsilcileri, başkan danışmanları, daire başkanları ve yurttaşlar katıldı.

Kent Lokantası’nın sözünü seçim döneminde verdiğini hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünü yaptığı Kent Lokantası’nı Manisa’ma kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Amacımız bu ekonomik krizde vatandaşımızın bir nebze de olsa yanında olabilmek. Günde 3 öğün sıcak yemeği belediyemiz aracılığıyla vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aynı zamanda bugün Manisa’mda ‘Halk Mandıra’yı da açıyoruz. Kent Lokantası ile Halk Mandıra’yı aynı mekanda buluşturduk. Halk Mandıra’yla amacımız süt üreticilerini ve hayvancılığı desteklemek ve daha yaygın hale getirmektir” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sütü 17 lira gibi bir rakamdan üreticilerden alacaklarını söyleyen Zeyrek, “Aldığımız bu sütü içme sütü olarak ve 15 çeşit süt ürünüyle birlikte Halk Mandıra aracılığıyla piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 25 daha altına vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Buradaki amacımız hem üreticiyi güçlendirmek hem de sağlıklı, ekonomik süt ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmaktır. Bugün Şehzadeler ilçemizde Kent Lokantası ve Halk Mandıra’yı başlattık. Akhisar ve Turgutlu başta olmak üzere diğer 17 ilçemizde de çok kısa süre içerisinde Halk Mandıra ve Kent Lokantası hayata geçecek” şeklinde konuştu.

“HALKIN PARASINI HALK İÇİN HARCAYACAĞIZ”

Her sabah 2 bin öğrenciye güne merhaba çorbasının verildiğini hatırlatan Başkan Zeyrek, “Ben kendi evladımın güne aç başlamamasını veya günde bir sıcak yemeği yemesini istiyorsam, Manisa’da yaşayan 1,5 milyon vatandaşımızı da aynı özenle bu hizmeti buluşturmaya devam edeceğim. Seçim boyunca hep tekrarladım. Biz halkın parasını halk için harcayacağız. Ranta değil, halka hizmet edeceğiz. İşte Kent Lokantası halka hizmetin en önemli göstergesidir. Manisa’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından törene katılan belediye başkanları ve protokol üyeleri tarafından Kent Lokantası’nın açılış kurdelesi kesildi. Ferdi Zeyrek, Kent Lokantası’nda ilk yemekleri yurttaşlara dağıttı.