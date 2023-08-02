Manisa’da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Akhisar-Alaşehir yolu Gediz Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara yönünden Alaşehir istikametine gitmekte olan Mehmet G. (30) yönetimindeki 45 ZC 940 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Bilal Kırer (31) yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Can ile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Bilal Kırer, Salihli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.