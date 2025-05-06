Manisa’da öğrenciler alkol gözlüğü takıp penaltı kullandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen trafik haftası kutlama etkinliğinde polis ekipleri, ’Alkol Simülasyon Gözlüğü’ ile alkollü bir kişinin nasıl gördüğünü uygulamalı olarak gösterdi. Alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için öğrencilere ’alkol simülasyon gözlüğü’ adı verilen gözlükle penaltı kullandırdı.

Salihli ilçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Salihli Bölge Trafik İstasyon Amirliği tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Birlik ve Demokrasi Meydanında etkinlik düzenlendi. Kurudere Caddesi’ndeki yürüyüşün ardından etkinlikte Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, trafik ekiplerinden, trafikte kullanılan ekipmanlar hakkında bilgiler aldı. Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ‘Okul Geçidi Görevli Belgeleri’nin verildiği etkinlikte Kaymakam Güldoğan, protokol üyeleri ile birlikte sonrasında emniyet kemerinin önemini anlatan simülasyon aracı testlerini izledi.

Yaya geçidinin protokol üyeleri tarafından boyandığı etkinlikte polis ekipleri, ’Alkol Simülasyon Gözlüğü’ ile alkollü bir kişinin nasıl gördüğünü uygulamalı olarak gösterdi. Alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için öğrencilere ’alkol simülasyon gözlüğü’ adı verilen gözlükle penaltı kullandırdı. Etkinlikte ayrıca vatandaşlara ve öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı.

Düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönül, trafik ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.