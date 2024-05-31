Manisa’da ormanlık alanlara ilişkin yasak kararı

Manisa Valiliği, 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yapılan açıklamada ormanlık alanların kenarındaki yollarda da mola vermenin ve piknik yapmanın yasak olduğu belirtildi.

Manisa'da ormanlık alanlara giriş ve ormanlık alanların kenarındaki yollarda mola vermenin ve piknik yapmanın yasak olduğu bildirildi.

Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak Manisa Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun aldığı kararı duyurdu.

Alınan kararda, şu ifadelere yer verildi:

“6831 sayılı Orman Kanununun 69. maddesi ve ’Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin’ 32. maddesi gereğince alınan 2024/2 sayılı Manisa İlinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Girişlerin Yasaklandığı Orman Alanları Hakkındaki Valilik Kararı ve haritası, Manisa İli Orman Parkları liste ve haritası ekte olup, Manisa İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 23.05.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararının 30. maddesine dayanarak aşağıda sınırları ekte belirtilen ormanlara girişlerin, 01.06.2024 - 31.10.2024 tarihleri arasında yasaklanması 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. Ekte ilçesi, mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan eko turizm ve piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında ateşli piknik yapmak yasaktır. Orman Yasasının 31 ve 32. maddesi kapsamında olan Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır” denildi.

GİRİŞLERİN YASAKLANDIĞI ORMANLIK ALANLAR

Manisa il merkezindeki Sabuncubeli - Dededağı, Yunusemre ilçesi Demirciköy Ormanı, Saruhanlı ilçesi Karatepe, Sarıçam, Manisa kent merkezi Beydere, Saruhanlı - Turgutlu ilçeleri arası Eğrigöl, Sakarkaya, Selendi ilçesi Mıdıklı Gençleştirme Sahası, Çanşa-Ayvaalan, Kula ilçesi Esenyazı Ağaçlandırma Sahası, Encekler, Demirci ilçesi Hırkalı Ağaçlandırma Sahası, İcikler, Akhisar Türkoğlu Ağaçlandırma Sahası, Kaydıran Ormanı, Alaşehir ilçesi Evrenli Ağaçlandırma Sahası, Kırkağaç Çiftlik Ormanı, Soma Eğnez Ormanı, Şifadağ Ağaçlandırma Sahası, Şantiye Ormanı.