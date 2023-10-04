Manisa’da otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

Kaza Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Y. (39) idaresindeki 35 U 9306 plakalı otomobil toprak yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ters dönen araç içerisinden sürücü Adem Y. ile yanında bulunan kızı Cemile N.Y. (16), araç içerisinden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.