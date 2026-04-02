Manisa’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaraladı, araçta bulunan 34 yaşındaki Muratcan Keleş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Şair Eşref Mahallesi Gelede yolu üzerinde meydana geldi.

Muhammet S. (35) yönetimindeki 55 AKE 608 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Taklalar atan otomobil metrelerce savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Muhammet S. ile yolcu Muratcan Keleş, itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2 çocuk babası Keleş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Savcının incelemelerinin ardından Keleş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tedavisi devam eden sürücünün ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.