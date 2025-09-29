Giriş / Abone Ol
Manisa’da pickup ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

  • 29.09.2025 00:21
  • Giriş: 29.09.2025 00:21
  • Güncelleme: 29.09.2025 00:25
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Salihli'nin Caferbey Mahallesi yakınlarında bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek pickupla çarpıştı.

Kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, pickuptaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen araçlardaki kişilerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor.

