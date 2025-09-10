Manisa’da ranta geçit yok: 21 katlık izin 5 kata indirildi

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Manisa’nın en önemli tarihi alanlarından bir tanesi olan Sardes Antik Kenti, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısına ev sahipliği yaptı. Antik kentte bulunan Gymnasium binasında gerçekleştirilen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlık yaptı. Meclisteki en önemli gündem, Muradiye Mahallesi imar planında yapılan 21 katın 5 kata indirilmesi değişikliği oldu.

Çok özel bir yerde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açılış konuşmasında, “Meclisimizi Lidya Krallığının başkenti Sart’ın kalıntıları arasında gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir ambiyans var. Lidya Devletinin başkenti olmuş topraklar 5 bin yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip. Sart Antik Kenti ve Bintepeler, 12 Temmuz 2025 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedildi. Bu yönüyle bugün burada yalnızca bir meclis toplantısı değil, tarihle iç içe bir buluşma gerçekleştiriyoruz” dedi.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİNDE AKP 21 KAT DEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun açılış konuşması sonrasında gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. Meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun ‘Yunusemre İlçesi, Muradiye Mahallesi, 26 ada 5 ve 6 parseller ve güneybatısında yer alan Kadastral Boşluğa ilişkin ‘Konut Alanı’, ‘Ticaret Alanları’, ‘Dini Tesisler Alanı’, ‘Park Alanı’ yapılaşma koşullarında ve plan notlarında yapılan düzenlemeye ilişkin Yunusemre Belediye Meclisi’nin 05.08.2025 tarih ve 231 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin’ değerlendirildiği raporu görüşüldü.

Gündem maddesiyle ilgili konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Başından beri aşırı yüklemelere ve kişiye özel değişikliklere karşı olduğumu belirtmek isterim. Semih Başkanımız bu konuda çok yerinde bir açıklama yaptı ve rant artışı olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi AKP’nin de bir rant artış vergisi var. Bu vergiden dilekçe ile pay alındığı ve yüzde 25-25 oranında paylaşılacağı belirtildi. Ayrıca bir bölgeye 21 kat bir artış yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu düşüncemi, belediye başkanı olduğum ilk günden beri dile getiriyorum. Yunusemre Belediye Başkanımızın iyi niyetli bir yaklaşım sergilediğini ve belediyeye, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na ve Büyükşehir Belediyesi’ne gelir elde etme amacını anladığımı belirtmeliyim. Ama bu uygulamanın tek bir bölgeye odaklanması içimize sinmedi” ifadelerini kullandı.

İmar Komisyonu Başkanı Ahmet Anıl Ceylan da söz alarak, madde ile ilgili bilgi verdi. Ceylan, “Özelleştirme İdaresindeki plan, H serbest olarak yapılmıştı. Artık H serbest olarak plan yapmamız mümkün olmadığı için çevredeki kat adedi olan 5 katı uygun görerek bir emsal, 5 kat olarak orijinaline uygun biz bu planı yapalım dedik. Şu anda Özelleştirme İdaresi’nin planını kat sınırı getirerek onayladık” dedi.

“21 KATI 5 KATA DÜŞÜRÜYORUZ”

Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyelerinin imar değişiklikleri yapmasını normal olduğunu söyleyen Başkan Besim Dutlulu, “Şehircilik açısından dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar var. Bir bölgeye veya tek bir noktaya rant yüklemesi yapıldığında, bu durum tartışmalara yol açabilir ve şehircilik ilkeleri açısından uygun olmayabilir. Bu nedenle Semih Başkan’a bütün bölgeyi kapsayacak bir çalışma yapılması önerisinde bulunduk ve kendisi de bu fikri destekledi. Mevcut durumda 5000’lik planı değiştirme şansımız bulunmuyor, ancak 1000’lik plan üzerinde değişiklik yapabilecektik. Bu planı eski haline getirerek ve 21 katı 5 kata düşürdük” şeklinde konuştu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi, 26 ada 5 ve 6 parsellerin 21 kattan 5 kata indirilmesini içeren gündem maddesi, meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Gündem maddesi, AKP grubunun ‘hayır’ oyuna rağmen, oy çokluğuyla kabul edildi.