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Manisa’da sokaktaki silahlı kavgada balkondaki kadın vuruldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir sokakta çıkan kavgada, havaya ateş açılması sonucu balkonda oturan kadın yaralandı.

Güncel
  • 20.07.2024 20:39
  • Giriş: 20.07.2024 20:39
  • Güncelleme: 20.07.2024 20:46
Kaynak: AA
Manisa’da sokaktaki silahlı kavgada balkondaki kadın vuruldu
AA

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Mahallesi 3819 Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen Ç.A. ile S.A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada S.A, pompalı tüfekle ateş etti, bu sırada bir apartmanın balkonda oturan 78 yaşındaki Şemsi S. yalandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, başına ve boynuna saçma isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Şemsi S'yi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, S.A. ve Ç.A'yı gözaltına aldı.

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