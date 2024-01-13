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Manisa’da şüphelinin üzerinden metamfetamin çıktı

Ajans Haberleri
  • 13.01.2024 16:35
  • Giriş: 13.01.2024 16:35
  • Güncelleme: 13.01.2024 16:35
Kaynak: İHA
Manisa’da şüphelinin üzerinden metamfetamin çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüpheliden, 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Salihli’nin Sart Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi esnasında Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.E.’yi (25) durdurup arama yaptı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi. 

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