Manisa’da taklit ürün operasyonu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, dünyaca ünlü markaların taklidi olan yaklaşık 1 milyon TL değerinde giyim eşyası ele geçirildi.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde JASAT ekipleri ile müşterek olarak Şehzadeler ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada, dünyaca ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon TL olan taklit giyim eşyası ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.