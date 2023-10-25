Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Manisa’da taklit ürün operasyonu

Ajans Haberleri
  • 25.10.2023 17:27
  • Giriş: 25.10.2023 17:27
  • Güncelleme: 25.10.2023 17:27
Kaynak: İHA
Manisa’da taklit ürün operasyonu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, dünyaca ünlü markaların taklidi olan yaklaşık 1 milyon TL değerinde giyim eşyası ele geçirildi.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde JASAT ekipleri ile müşterek olarak Şehzadeler ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada, dünyaca ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon TL olan taklit giyim eşyası ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol