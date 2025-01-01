Manisa’da tarım ve hayvancılıkta destekler artacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üretim kapasitesi ve kalitesini artıran, kırsal kalkınmaya destek sunan programlarını sürdürüyor. Kentin tamamını kapsayan programları ile 2024 yılı içinde tarım ve hayvancılık konusunda birçok destek projesine imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, zararlılarla biyoteknik mücadeleden tohum, arı ve kovan desteğine, Hayvansal İçme Suyu Göleti (HİS) yapımından taral dolum tesislerine kadar geniş bir yelpazede sunduğu hizmetlerle üreticilerin yanında oldu.

Manisa için önemli bir gelir kaynağı olan, yapılan ihracat ile ekonomiye büyük katkı sağlayan kiraz üretimi için üreticilerin sorunlarının başında gelen kanadı noktalı sirke sineğine karşı yapılan biyoteknik mücadelede Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yanında yer alarak destek sağladı. Yapılan biyoteknik mücadele kapsamında 85 mahallede 9 bin 500 dekarlık alanda kiraz üretimi yapan 3 bin 220 üreticiye 96 bin 580 şişe elma sirkesi desteğinde bulunuldu. Uygulama ile zararlılarla mücadelede çevre dostu sürdürülebilir çözümlerin, 2025 yılında da devam edeceği bildirildi.

2024 yılında arı üreticileri de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden faydalandı. Arı üreticilerine yapılan desteklerde 73 arıcıya Batı Ege Tipi 10’ar adet ana arı dağıtımı yapıldı. Arıcılık kayıt sistemine kayıtlı 200 arıcıya ise yüzde 50 hibe ile Langrosth tipi kovan desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticilerine yönelik de bir proje geliştirdi. Kooperatiflerle iş birliği yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 kooperatife, ishale bağlı buzağı ölümlerinin önlenmesi için destek paketi hazırladı. Bu kapsamda çiftçilere buzağıların gelişimi için gerekli olan sindirim güçlendirici vitamin, yalama taşı, buzağı biberonu ve yedek biberon emzikleri verildi.

ÜRETİCİLERE TOHUM DESTEĞİ

‘Arpa ve Buğday Tohumu Bizden Hasat Sizden Projesi’ kapsamında 670 üreticiye toplam 185 bin 100 kilogram arpa tohumu, bin 130 üreticiye 291 bin 300 kilogram buğday tohumu dağıtılarak üretime katkı sağlandı. Yem bitkisi ve süt otu tohumu bizden, hasat sizden projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin süt ve et verimini arttırmak amacıyla 417 çiftçiye, 87 bin 675 kilogram yem bitkisi tohumu verilerek üretime destek sağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin su ihtiyacını karşılamak üzere 2024 yılında, Demirci, Kula, Salihli, Selendi, Yunusemre ilçelerinde 8 adet Hayvan İçme Suyu Göleti (HİS) yapımını tamamlarken Kırkağaç, Kula, Selendi, Gördes ve Yunusemre ilçelerinde bulunan 69 adet HİS’in ise bakımlarını gerçekleştirdi. Sulama altyapısına yönelik olarak il genelinde 4 sondaj, 1 damlama sulama tesisi ve 4 tarımsal sulama havuzu yapımı gerçekleştirilirken 120 damlama sulama tesisinin de bakımı yapıldı.

Akhisar, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde, hem yangında hem de 6 bin 615 üreticinin ilaçlamada faydalanacağı taral dolum tesisleri kuruldu. Ayrıca, tarımsal sulama amaçlı depo yapımı ve sulama kooperatif talepleri doğrultusunda yatırımlara imza atıldı.

'BÜYÜKŞEHİR OLARAK DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Çocuklara bırakılacak en güzel mirasın, üreten bir Türkiye olacağını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Üretimin artması, üreticinin daha çok kazanması için desteklerimize ara vermeden devam edeceğiz. Bu yıl gerçekleştirilen projeler ve desteklerle üreticilerin kalkınmasına ve bölgedeki tarım, hayvancılık sektörünün güçlenmesine önemli katkılar sağladık. 2024 yılında sağladığımız desteklerle verimli tarım uygulamaları ve sürdürülebilir hayvancılık için güçlü bir zemin hazırlayarak, üreticilerin geleceğe daha sağlam adımlar ile ilerlemesini hedefledik. Manisa’mızda üretimin baş tacı edildiği, üreticinin hakkını aldığı, tüketicilerimizin sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaştığı bir düzen için sorumluluk almaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kooperatifleşen, nitelikli istihdam yaratan anlayışı egemen kılacağız. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras. üreten bir Türkiye olacaktır” dedi.

Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Manisa’da tarım ve hayvancılık alanında üretim kalitesinin yükselmesi, üreticinin daha çok kazanması için destek programlarını arttırarak sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.