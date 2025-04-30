Manisa’da toplu ulaşım, 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi toplu taşıma araçları (Kırmızı Otobüsler) ile MANULAŞ bünyesindeki otobüsler, 1 Mayıs'ta vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde vatandaşlara toplu taşıma hizmetini ücretsiz olarak sunacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 1 Mayıs’ın emekçilerin birlik ve dayanışma günü olduğuna dikkati çekerek, “Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın bayramı olan 1 Mayıs’ta, Manisalı hemşehrilerimizin bu anlamlı günü coşkuyla kutlamaları için toplu taşıma hizmetimizi ücretsiz hale getirdik. Manisa Büyükşehir Belediyemize ait resmi toplu taşıma araçlarımız ile MANULAŞ bünyesinde hizmet veren kırmızı otobüslerimiz, halkımıza ücretsiz olarak hizmet verecek. Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.