Manisa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.10 sıralarında Sarıgöl ilçesi Dadağlı Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih G. (49) yönetimindeki 06 DB 8643 plakalı otomobil, Alaşehir istikametinden Denizli yönüne doğru ilerlediği esnada kavşaktan aniden yola çıkan Yahya Saban (73) idaresindeki 35 YHU 57 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Yahya Saban (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Ayşe S. (68), Aysun S. (48) ve Mehmet B. (46) ise hafif şekilde yaralandı. Ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.