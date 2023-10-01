Manisa’da traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde trafik ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza 05.00 sıralarında Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi’nde meydana geldi. A.R.Y. isimli şahsın kullandığı 45 ADZ 557 plakalı traktörün sol arka tekerine, Ö.M. isimli şahsın kullandığı 20 AJL 695 plakalı aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada traktörün sürücüsü A.R.Y. ve yolcu olarak bulunan L.Y. ile otomobilin sürücüsü Ö.M. ve A.P. isimli şahıslar yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.