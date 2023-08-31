Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Manisa’da traktörün sepetinden düşen kadın yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.08.2023 17:17
  • Giriş: 31.08.2023 17:17
  • Güncelleme: 31.08.2023 17:17
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Manisa’da traktörün sepetinden düşen kadın yaralandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörün sepetinden dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörün sepetinde yolcu olarak bulunan Z.Ö. (48) isimli kadın dengesini kaybederek yola düştü.

Düşme sonucu başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kazayla ilgili jandarma tarafından çalışma başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol