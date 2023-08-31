Manisa’da traktörün sepetinden düşen kadın yaralandı
Kaynak: İHA
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörün sepetinden dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörün sepetinde yolcu olarak bulunan Z.Ö. (48) isimli kadın dengesini kaybederek yola düştü.
Düşme sonucu başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından çalışma başlatıldı.