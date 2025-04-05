Manisa’da tribünler boş kaldı

Trendyol 1. Lig’de düşme hattında bulunan Manisa Futbol Kulübü’nde, Teknik Direktör Taner Taşkın’ın Ankara Keçiörengücü karşılaması öncesinde BAL’a yükselme maçları oynayacak olan Manisasporlu taraftarlara yaptığı Manisa FK’ya destek çağrısı yanıtsız kaldı. Keçiörengücü karşılaşmasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunu tribünleri boş kaldı.

Trendyol 1. Lig’deki 4. sezonunda düşme hattında yer alan ve 32. ve 33. hafta mücadelelerini evinde oynayacak olan Manisa FK, bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak istiyordu. Keçiörengücü karşılaşması öncesi özellikle taraftarların büyük desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, video mesaj yayımlayarak tüm Manisalıları özellikle de Manisasporlu taraftarları karşılaşmaya destek vermeye davet etmişti. Bugün oynanan Manisa FK - Ankara Keçiörengücü müsabakasında ise eski kapalı tribün dışında 3 tribün de boş kaldı. 17 bin kapasiteli Manisa 19 Mayıs Stadyumu’ndaki karşılaşmayı sadece 614 biletli seyirci takip etti.

Taner Taşkın, müsabaka öncesinde taraftarlara çağrısında şunları söylemişti:

Manisalılar ve sevgili Manisasporlu kardeşlerim. Ligdeki durumumuzu biliyorsunuz. Sıkıntılı günler yaşıyoruz Manisa FK olarak. Manisa FK’ya ne kadar yakın ya da uzak olduğunuzu tahmin ediyorum. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Ben dahil olmak üzere buradaki başkanından, personelinden, hocasından, masöründen, malzemecisine kadar herkes Manisasporlu. Bunu herkes bilsin. Buradaki oluşumun en önemli parçalarından birinin de Manisaspor’u canlandırmak olduğunu düşünüyorum. Şu anda benden önce görev yapan arkadaşım da Manisalı, buradaki personel de Manisalı, çimcisinden çaycısında kadar herkes Manisalı. Doğal olarak Manisalı bir kardeşiniz olarak cumartesi günü oynayacağımız hayati önemdeki Keçiörengücü maçında, 6 puanlık maçta sonuna kadar destek istiyorum. Tribüne gelip destekleyecek olan tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. ’Gelmiyorum, ben televizyon izleyerek dua ederek izleyeceğim’ diyen kardeşlerimden de Allah razı olsun. Biz bir olalım, birlik olalım istiyorum."