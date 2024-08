Manisa’da üreticiye 40 milyonluk destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, düzenli olarak gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli ilçesine konuk oldu. CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Zeyrek, sonrasında ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Zeyrek’e ziyaretinde Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün eşlik etti.

140 gündür görevde olduklarının altını çizen Zeyrek, sorumluluklarının büyük olduğunun farkında olduklarını söyledi. 31 Mart akşamı siyasetin bittiğini, 1 Nisan sabahı hizmete başladıklarını kaydeden Zeyrek, “1 buçuk milyon kişinin bize oy veren vermeyen diye ayırt etmeden herkesin derdine koşan, hizmeti ayağına getirecek bir anlayış ile birlikte 1 Nisan sabahına uyandık. Seçim boyunca hep söyledik. İlk 2 ton su 1 lira olacak, sonraki kademelerde yüzde 30 indirim olacak. Kartlı sayaç uygulamasına son vereceğiz diye söyledik. Yapamazsın dediler, biz nasıl yapılacağını biliyorduk, geldiğimiz ilk ay bunu yaptık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Halk Ekmek ile birlikte ekmeği 5 lira yapacağız dedik, yine yapamazsın dediler. Dün itibari ile Yunusemre ilçesini pilot bölge olarak belirledik. Manisa’da artık halk ekmek büfelerinde ekmek 5 lira. Su 1 lira, ekmek 5 lirayı 4 ay boyunca söyledim. Ben şunu biliyordum, vatandaşlarımız geçim sıkıntısı içindeydi. Maalesef hepimiz çok zor günlerden geçiyoruz. Bu ekonomik krizin yansımaları özellikle düşük gelirle çalışan arkadaşlarımızın belini bükmüş durumda. Biz bunları görmezden gelemezdik. Bu nedenle suyu 1 lira ekmeği 5 lira yaparak biz seçim çalışma sürecimize başladık” dedi.

50 TL'YE ÜÇ ÖĞÜN YEMEK

Kent Lokantası’nın geldiğini duyuran Zeyrek, “Eylül ayı sonunda önce Şehzadeler’den başlayarak daha sonra 17 ilçeye yayılacak Kent Lokantası’yla günde 3 öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine 50 TL gibi sembolik bir rakamdan vereceğiz. Manisa’da evde bakım hizmeti başladı. Salihli’de de önümüzdeki aydan itibaren başlayacak. Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi personelleri kapı kapı dolaşıyor. Evde bulunan kişinin tıraşa ihtiyacı varsa, berberi var yanında. Sağlık hizmetine ihtiyacı varsa hemşiresi var arabada, sağlık hizmetini veriyor. Eğer ki psikoloğa ihtiyacı varsa arabamızda danışmanımız var ona danışmanlık hizmeti veriyor. Onlar bize gelmek yerine biz onların ayağına giderek evde bakım hizmetlerini de başlattık” diye konuştu.

Çiftçilerin yaşadığı mağduriyete değinen Zeyrek, birçok üreticinin mahsullerinin toprakta kaldığını söyledi. Bereketli Gediz Ovası’nda para kazanamayan üretici görmenin kendisini üzdüğünü söyleyen Zeyrek, “Bir çalışma başlattık. Önümüzdeki dönem planlamasında üreticiye 40 milyon TL’lik destek sağlayacağız. 10 dönümden az yeri olan, ÇKS kaydı olan üreticilere elimizden geldiğince ürünlerini iyi bir fiyattan alıp, düşük gelirli ailelere dağıtılmasını hedefliyoruz. İki gün önce Gölmarmara’da toprakta kalan kavunları aldık, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak daha düşük gelirli ailelere bu kavunları ulaştırdık. Bu şekilde köprü olmaya devam edeceğiz. Üreticinin yanında olacağız” diye konuştu.

Zeyrek, üzümün çuval içinde para etmediğine bunun yerine 25 gramlık, 40 gramlık paketler haline getirilerek büyükşehirlere pazarlandığı zaman üreticinin para kazanacağına inandığını söyledi. Üreticinin üzümü hem paketlemeye döktüğü zaman hem da paketlenmiş üzümün pazarlanmasından para kazacağını söyleyen Zeyrek, bu çalışmaları hedeflediğini söyledi. 147 mahallede su olmadığını, bu mahallelerin plan ve projelerinin yapıldığını içme suyu hatlarının döşenmeye başladığının bilgisini veren Zeyrek, 400 mahallede internet olmadığını, Akhisar’ı pilot bölge seçtiklerini, bu 400 mahalleye kısa süre içinde ücretsiz internet sağlayarak hem sosyal medyanın kullanılması hem de öğrencilerin online dershane hizmetinden faydalanabileceklerini kaydetti.

RANTA DEĞİL HALKA HİZMET

Zeyrek, “Bana hep bunları nasıl yapacaksınız diye soruyorlar. Ben seçim boyunca hep şunu söyledim, biz ranta değil halka hizmet edeceğiz. Ranta giden paranın önünü kestiğiniz zaman vatandaşa hizmet gidebiliyor. Daha 4 ayda bunları başardık. Önümüzdeki süreçte de sizlerle birlikte bunları başaracağız” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, “Elimizde sihirli değnek yok. Sorunlarımız çok. Belki bugünden yarına birçok sorunu değiştiremeyeceğiz. Biz, bu masalarda böyle toplantılarda her zaman bir araya geleceğiz. Burada Salihli’nin sorunlarını konuşacağız. Ben Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin imkânları doğrultusunda sizlere ‘Biz bunu bugün yapacağız’ veya ‘Biz bunu bu bütçe ile bu yıl yapamayız’ diye şeffaflıkla söyleyeceğiz, her yerde eşit bir şekilde paylaşacağız. Bizden önceki yönetimin kapalı kapılar arkasında kendisine ve çevresine rant sağlayan bir zihniyeti vardı. Biz bunu kaldırdık. Ben nasıl bugün buradaysam her hafta bir yerde oluyorum. Her hafta Büyükşehir’in yaptığı hizmetleri veya zamanında yapamayacak olduğu hizmetleri sizlere açık bir şekilde anlatacağım. Diyeceğim ki bütçemiz bu, biz bunu bu şekilde kullanıyoruz diye sizlere söyleyeceğim. Biz bunları yaparken muhtarlarımızla birlikte karar alacağız. Çünkü o mahallenin sorunlarını sadece muhtarlar bilir. 5 yıl boyunca bizim anlayışımız içinde eşitlik, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet olacak” dedi.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, toplantı öncesi selamlama konuşması yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Salihli’ye yapılacak hizmetlerin birlik ve beraberlik içinde devam edeceğini ifade ettiler. Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan muhtarlar taleplerini ve fikirlerini dile getirdi. Muhtarların talepleri ve fikirleri ilgili yetkililer tarafından kayıt altına alındı.