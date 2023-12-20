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Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Ajans Haberleri
  • 20.12.2023 16:19
  • Giriş: 20.12.2023 16:19
  • Güncelleme: 20.12.2023 16:19
Kaynak: İHA
Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda O.D., A.O., M.Z., M.D., D.D. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 126 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 4 adet bong, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 68 adet av tüfeği fişeği bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 

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