Manisa’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir kişi ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında, Şeyh Sinan Mahallesi şüpheli B.U. isimli şahsın üstünde ve evinde yapılan aramada 3 farklı pakette toplam 10.61 gram metamfetamin maddesi, 4 adet metamfetamin parçaları bulunan ilaç kutusu, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli M.U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.