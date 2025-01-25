Manisa’da yasa dışı bahis operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Turgutlu merkezli Manisa’nın 3 ilçesi ve İzmir’in Aliağa ilçesinde yapılan eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 5’i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; ’Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama’ suçundan Turgutlu merkezli 21 Ocak günü Ahmetli, Şehzadeler ilçeleri ve İzmir’in Aliağa ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucunda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında çok sayıda dijital materyale, 4 adet 7.65 fişek, 27 adet pompalı tüfek kartuşu, 26 bin 400 TL, bin 100 dolar ve 250 avroya el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 14 şüpheli 24 Ocak günü adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile diğer 8 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.