Manisa’da ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçradı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Seyitoba Mahallesinde bulunan ziraat arazisinde saat 13.20'de henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler ilk müdahaleyi saat 13.30’da gerçekleştirdi.

Yangını kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal, 6 dozer ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.