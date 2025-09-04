Manisa’daki kazada hayatını kaybeden genç adam toprağa verildi

Manisa’nın Demirci ilçesinde 2 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Süleyman Bilgen, memleketi Gördes ilçesinde toprağa verildi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde 2 Eylül tarihinde Demirci - Salihli karayolunun Yeşildere mevkiinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Süleyman Bilgen (35) son yolculuğuna uğurlandı. Yanan otomobilde feci şekilde hayatını kaybeden Bilgen’in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak memleketi Gördes ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesine getirildi. İkindi Namazından sonra mahalle mezarlığında cenaze namazı kılınan Bilgen dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına önceki dönem Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, akrabaları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bilgen’in 3 yıllık evli ve olduğu öğrenildi.