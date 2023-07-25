Manisa’daki orman yangını 22 saat sonra kontrol altında

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesinde dün saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangının, yaklaşık 22 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındığını açıkladı. Karadeniz, 250 hektar alanda etkili olduğunu ve yanan alanlarda hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Saruhanlı’nın Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yangın yaklaşık 22 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alındığını açıklayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, alevlerin yaklaşık 250 hektar alanda etkili olduğunu ve yanan alanlarda hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise soruşturmanın devam ettiği belirtildi.