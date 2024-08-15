Manisa’daki orman yangını 2’nci gününde

Manisa'da dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.15 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı. Ekiplere takviye yapıldı. 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yangınla mücadele sürdü.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterle müdahale devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.