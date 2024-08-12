Manisa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmalarıyla yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alındı.

Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi mevkiinde saat 12.33’de orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Alaşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yangın bölgesinde bulunan mahalle sakinleri de taral tankerlerine doldurdukları sularla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın yaklaşık 11 saatte kontrol altına alındı.

Yangın bölgesine giderek ekiplerin çalışmalarına destek veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Caberfakılı ile Çarıktekke mahalleleri bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor. Çok şükür ki can kaybı yok. Yangın büyük oranda söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Allah beterinden saklasın, bir daha böyle acı yaşatmasın” dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.