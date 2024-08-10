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Manisa’daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, ekip sayısı da arttırıldı.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 21:10
  • Giriş: 10.08.2024 21:10
  • Güncelleme: 10.08.2024 21:10
Kaynak: İHA
Manisa’daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Ekip sayısının arttırıldığı yangına 5 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 dozer, 4 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Sarp kayalık alanda ulaşımın zor olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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