Manisa’daki orman yangınında 14 ev ve 3 ahır kül oldu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz bir mahallede 14 ev ve 3 ahırın kül olduğunu söyledi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz bir mahallede 14 ev ve 3 ahırın kül olduğunu söyledi.

Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 9 uçak, 15’i gündüz, 4’ü gece görüşlü toplam 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 450 Orman Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra; 15 Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekibi, 13 su tankeri müdahale ediyor. Ayrıca İzmir’den de 3 itfaiye ile birlikte İzmir ve Manisa’dan 10 TOMA, AFAD ekipleri ve 4 ambulans yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın, Hatıplar Mahallesi mevkisinden rüzgarın da etkisiyle Sarısığırlı Mahallesi'ne yöneldi. Mahallede yaşayan vatandaşlar jandarma ekiplerince tahliye edilirken, alevler evlere sıçradı. Yangında mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından güvenli bölgelere yönlendirildi. Ayrıca mahalleye komşu olan 3 mahalle de tedbir amaçlı boşaltıldı.

VALİ KARADENİZ: 14 EV KÜL OLDU

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası Sarısığırlı Mahallesi mevkiindeki alevler kontrol altına alındı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, mahalleye giderek incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Vali Karadeniz, “Sarısığırlı Mahallemiz yangından en fazla etkilenen bölge oldu. Bu mahallemizde 14 ev yangından etkilendi. 3 tane de dam yangında hasar gördü. Herhangi bir can kaybımız yok. Herhangi bir hayvan varlığından da kayıp yok. Sadece bağlı bir köpek yangın nedeniyle telef oldu. Diğer mahallelerimizde herhangi bir tehlike yok ancak tedbiren boşaltma işlemi devam ediyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yarından itibaren de hasar tespit çalışmalarına başlanacak. İki yönden ilerledi yangın. Sarıçam Mahallesi tarafındaki kısmı kontrol altına alınması için çalışma devam ediyor. Diğer taraftaki kısım kontrol altında. Diğer taraf da kontrol altına alınırsa soğutma çalışmasına başlanacak. Birkaç saat içerisinde sonuca ulaşırız” dedi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan gece görüşlü helikopterlerin de devreye girmesiyle yangına gece de hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.