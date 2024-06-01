Manisa’daki yangın kontrol altına alındı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına müdahale eden ekip sayısı 71’e çıkarılırken, yangın nedeniyle Uşak-Basmane (İzmir) tren seferi de tedbir amaçlı durduruldu. İsmailbey Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle çevredeki tarım alanlarına yayılan ve ormana da sıçrayan yangın, bölgedeki ekiplerin yaklaşık 13 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Güncel 01.06.2024 22:54 Giriş: 01.06.2024 22:54

Güncelleme: 02.06.2024 01:12 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA