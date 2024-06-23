Manisalı karpuz üreticileri masrafını bile çıkaramıyor

Ekonomi Servisi

Manisa'nın Salihli ilçesinde karpuz hasadı devam ediyor. İlçeye bağlı Yağbasan, Karasavcı ve Poyrazdamı köylerinde üretime ilişkin konuşan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Bayramdan önce buranın en ünlü ürünü olan karpuzun hasadı başladı. Şu anda tarladaki fiyatlar 10 lira civarında. Geçtiğimiz sene bu karpuz 5-6 lira civarındaydı. Çiftçimiz bu fiyatlardan memnun değil" dedi.

Karpuz üreticisi ise artan maliyetler karşısında masraflarını zorlukla çıkardıklarını vurgulayarak şunları dile getirdi: "Geçtiğimiz sene 5-6 liraya tarladan çıkan karpuz şu anda 10-12 lira arasında tarladan çıkmakta. Geçen seneye göre 7,5-8 liraya aldığımız karpuz fidanı bu sene 19 lira. Geçtiğimiz yıl 600-700 lira olan gübre 1600-1700 lira oldu. Biz bu fiyatlarla para kazanamıyoruz. 12 liraya tarladan çıkıyor karpuz, tezgahlarda 15-20 lira arasında satılıyor. Kafa kafaya anca çıkmaktayız."