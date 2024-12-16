Manisalı Ruhi Sarıalp memleketinde anıldı

Yunusemre Belediyesi, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Üç Adım Atlama dalında Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Manisalı efsane atlet Ruhi Sarıalp anısına toplantı gerçekleştirdi. Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, milli sporcular, antrenörler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılara Ruhi Sarıalp'in hayatı, başarılı olmuş milli atlet ve antrenörlerin atletizmin gelişimine yönelik fikir görüşleri aktarıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ruhi Sarıalp'i sevgi ve saygıyla andıklarını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Balaban konuşmasında belediye olarak futbolun dışında amatör branşlara önem verdiklerinin altını çizerek şöyle konuştu: “Biz futbolun dışında da ayrı bir spor dünyası olduğu bilincindeyiz. Bütün amatör spor branşlarına elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Belediyelerin bir diğer önemli görevi de değerleri gün ışığına çıkartmak, yaşatmak ve bunları saygıyla anmaktır. 'Unutmadıkça yaşatırsın, unutulmadıkça yaşarsın' şeklindeki felsefemiz doğrultusunda 'Uçan Manisalı' diye literatüre geçmiş olan Ruhi Sarıalp üstadımızı, milli sporcumuzu sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Ruhi Sarıalp Türkiye Cumhuriyeti’nin olimpiyatlarda madalya kazanan ilk atletidir ve uzun yıllar boyunca Türk atletizm tarihinin ilk madalya kazanan sporcusudur. Kendisi doğma büyüme Manisalıdır.”

Ruhi Sarıalp Anma Programı'nın Proje Koordinatörü Murat Gültekin katılımcılara sunum yaptı. Atletizm duayenlerinden Nurullah Candan, Ruhi Sarıalp'in Manisa'da sporun gelişimi için çok uğraş verdiğini, elde ettiği başarılarla Spil Dağı'ndan yükselen bir yıldız gibi parladığını söyledi. Avrupa şampiyonu milli atlet Tuğba Danışmaz ise Ruhi Sarıalp'in Türk atletizmine rol model olduğunu ifade ederek, bu efsaneden sonra aynı branşta 74 yıl sonra madalya alan tek sporcu olmanın mutluluğunu yaşadığını, zinciri devam ettirmek için gençlerin mutlaka atletizme yönelmelerini kaydetti. Milli sporcu Tuğba Danışmaz'ın Antrenörü Cahit Yüksel de çalışmakla başarının önemine vurgu yaparken, Milli atletler Murat Ayaydın ve Gündüz Değirmencioğlu ise Manisa'dan ve Ege bölgesinden iyi atletler yetiştiğini kaydetti.