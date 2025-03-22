Manisalılar yasağa rağmen demokrasi için buluştu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin tepkiler devam ediyor. Manisalılar, Valiliğin 5 günlük toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasını yasaklama kararına rağmen Manolya Meydanı’nda düzenlenen adalet ve demokrasi mitinginde bir araya geldi.

Mitingde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Çok karanlık ve zor günlerden geçiyoruz ama bilin ki bunun sonu aydınlık. O aydınlığı kazandıracak olanlar işte buradaki cesur yürekler, bizim yol arkadaşlarımızdır. Bir tek kişiyi bile kaybetmeye tahammülümüz yok, çünkü birleşe birleşe kazanacağız. Bu bir siyasi darbedir. Zannediyorlar ki bu tür eylemlerle bizi yıldıracaklar. Bilmiyorlar ki biz ne bir santim eğiliriz ne de bir adım geri atarız” sözleriyle karara tepki gösterdi.

Zeyrek, yaşanan sürecin trajikomik yönlerine de dikkat çekerek, “Hani derler ya, izahı olmayanın mizahı olur diye. Ülkemizde gerçekten trajikomik olaylar yaşanıyor. Ekrem Başkan’ın 35 yıllık diplomasını bugün akıllarına getirip sorgulatıyorlar. Sorgulatan kim? Hükümetin başındaki, iktidar gücünü elinde tutan erkler. Gerçekten çok komik şeyler bunlar. 31 Mart’ta Türkiye’de bir devrim oldu. Ama o günden sonra CHP’li belediyelere yönelik baskılar da başladı. AKP ve MHP belediyelerine uygulanmayan yaptırımlar, CHP’li belediyelere dayatılıyor. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Eğer yolsuzluk arıyorsanız, bizden önceki yönetimin gönderdiğimiz onlarca dosyasına bakın, gerçekler orada” dedi.

Mücadelelerinin süreceğini belirten Zeyrek, “Bizi umutsuzluğa sevk etmek isteyenler yanılıyor. Halkımızın yanında olmaya, hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman gözümüzde korkuyu, yüreğimizde umutsuzluğu göremeyecekler. Çocuklarımız, geleceğimiz, güzel vatanımız için; anayasa ve kanunlar çerçevesinde, aydınlık yarınlara dimdik yürümeye söz veriyoruz. Biz korkmuyoruz, yolun sonu aydınlıktır” diye konuştu.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de demokrasi ve adalet vurgusu yaptı. Yaşananları siyasi darbe olarak nitelendiren Özalper, “Ortada ne yolsuzluk var, ne terör örgütü var, ne de bir çıkar örgütü var. Ortada siyasi talimatla görevlendirilmiş yargı var. Eğer bu adaletsizliğe dur demezsek, bundan sonra hukuk yok, özgürlük yok, huzur yok, milli irade yok. Buna geçit vermeyeceğiz, bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız” diye konuştu.

Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yaşananların adının koymak gerektiğini ve bunun bir sivil darbe olduğunu belirtti.