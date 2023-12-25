Manisaspor farka koştu

Manisa Süper Amatör Lig Ali Kaya Sezonu B Grubunda pazar günü oynanan karşılaşmalar sonucu Manisaspor rakibini 7-0 yenerken, grubun namağlup lideri Nurlupınar Gençlergücü Maltaspor’u 1-0 yenerek 7’de 7 yapma başarısı gösterdi.

Manisa Ali Kaya SAL B Grubu 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Manisa Karaköyspor, ligden çekilen Aşağı Çobanisa Belediyespor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldığı haftada Maltaspor kendi evinde 1965 Nurlupınar Gençlergücü’ne 1-0 mağlup oldu.

Nurlupınar Gençlergücü oynadığı 7 maçı da kazanarak 21 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Ligin yeni ekibi 45 Barbaros Gençlikspor ise kendi evinde Mütevelli 1965 Spor’a 1-0 kaybederken, Manisa Lalelispor kendi evinde Turgutlu İstasyonspor’a 5-0 yenildi.

Girdiği mali kriz sonucu Süper Lig’den Süper Amatör Lig’e kadar gerileyen ve transfer yasağından dolayı altyapı oyuncularıyla ligde mücadele eden Manisaspor ise 8 hafta sonunda grubun en farklı skoruna imza atarak Çıkrıkçıspor’u Çobanisa’da oynanan mücadelede 7-0 mağlup etmeyi başardı.