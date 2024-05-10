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Manisa’ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2024 13:18
  • Giriş: 10.05.2024 13:18
  • Güncelleme: 10.05.2024 13:18
Kaynak: İHA
Manisa’ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Manisa il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşması muhtemel ani sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 

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