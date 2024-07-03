Manisa’ya Kent Lokantası geliyor

CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi, halkçı projelerine bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek tarafından müjdesi verilen ‘Kent Lokantası’ projesinin ilki, yakın süre içinde Şehzadeler ilçesinde bulunan Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi giriş katında açılarak, Manisalıların hizmetine sunulacak.

CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi, başta öğrenciler olmak üzere, dar gelirli yurttaşlara yönelik uygun fiyatlı ve lezzetli yemekler sunmayı amaçlayan ‘Kent Lokantası’ sosyal projesini hayata geçirmek için çalışma başlattı. Şehzadeler ilçesinde bulunan Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi giriş katında yakın zamanda hayata geçirilecek olan Kent Lokantası’nın ilerleyen süreçte öğrencilerin yoğun olduğu bölgeler ile dezavantajlı bölgelerde de açılacağı belirtildi.

Projenin öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için kolaylık sağlayacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Manisa’mızda sosyal belediyecilik anlayışımızı her alanda sürdürüyoruz. Kent Lokantası projemiz de bunlardan bir tanesi. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemekler sunacak olan bu lokantalar, Manisa’mızda sosyal dayanışmaya da katkıda bulunacak. İlk olarak Şehzadeler ilçemiz Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi alt katında açacağımız Kent Lokantası’nı ilimiz genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.