Manisa’ya kuvvetli yağış ile birlikte çamur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 26 Mayıs Pazartesi günü (yarın) Manisa genelinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çamur şeklinde yağışa karşı vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

Yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Manisa genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, toz taşınımı ile birlikte çamur şeklinde olabileceği belirtilirken, ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.