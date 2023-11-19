Manisa’ya mevsimin ilk karı düştü

Manisa ve İzmir’in arasında yer alan bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü.

Kendine has florası, tarihi, mitolojik hikayeleri ve yaban hayatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı yağdı.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı, bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı’nın zirvesinde bulunan bungalov evlerinin olduğu at alanı bölgesinde etkili oldu.

Spil Dağı Milli Parkı’nda kar kalınlığı zirvede 4 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

Spil Dağı’ndaki bungalov evlerinde konaklayan Semanur Işık, sabah saatlerine doğru kar yağışını başladığını belirterek, herkesin bu eşsiz güzelliği gelip yerinde görmesi gerektiğini söyledi.

Kentte de hava sıcaklığının düşmesine neden olan kar yağışı sonrası Manisalılar karın tadını çıkarıp fotoğraf çektirebilmek için milli parkın yolunu tuttu.