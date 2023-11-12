Manisa’ya Pazartesi günü için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Pazartesi günü Manisa için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Manisa ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."