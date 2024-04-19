Manisa’ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Manisa’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/metrekare) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.