Manken Aslı Baş davası 16 Aralık’ta görülecek

Manken Aslı Baş’ın 15 yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin haklarında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 3 sanık, 16 Aralık 2025’te yeniden hakim karşısına çıkacak.

Aslı Baş

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava önceki açıklama yapan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, özetle şunları kaydetti:

‘‘Aslı Baş’ın ‘intihar’ denilerek 15 yıl boyunca örtbas edilmeye çalışılan ölümünde Yargıtay’ın beraat kararlarını bozması, gerçekleri ortaya çıkarmak için kritik bir adımdır. Aslı Baş ne düştü ne atladı. Deliller karartıldı, tanıklar dinlenmedi, erkekler arası siyasi ve ekonomik güç ilişkileri devreye sokuldu. Bu dava, erkek şiddetinin ve ataerkil adalet mekanizmalarının kadınların yaşam hakkını nasıl yok saydığının somut bir örneğidir. 16 Aralık’ta görülecek duruşmada Aslı Baş için adalet talebimizi güçlü biçimde yeniden mahkeme salonlarına taşımak üzere tüm kadınları Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çağırıyoruz."