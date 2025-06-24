Manneken Pis heykeli, Galatasaray formasını giydi

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY’ın 25’inci şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forma, Belçika’nın başkenti Brüksel’de, şehrin 406 yıllık ikonik simgesi Manneken Pis heykelini süsledi.

Belçika’nın kültürel miraslarından biri olan Manneken Pis heykelinin 1177’nci kostümü, Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması oldu. Heykel, daha önce yalnızca Brüksel’in yerel futbol takımı Anderlecht’in formasını giymişti. Manneken Pis, tarihinde ilk kez bir Türk takımı formasını giydi.

Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneği’nin girişimleriyle düzenlenen bu kutlama, Brüksel’in kalbi Grand Place Meydanı’nda gerçekleşti. Etkinliğe Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort, Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanı Philippe Close, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ve Belçika Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Hakan Göktepe katılım sağladı. Etkinliklerde ilk durak Belediye binası oldu.

CLOSE: MANNEKEN PİS’E GALATASARAY’IN 5. YILDIZINI TAKMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, açılış konuşmasında katılımcılara Türkçe olarak seslenerek, “Hoş geldiniz. Brüksel’in kalbindeki Manneken Pis bugün Galatasaray takımını temsil ediyor. Galatasaraylı iş arkadaşlarım var benim. Ben Anderlecht'liyim ama bugün hepimiz Cimbomluyuz. 5 yıldızı gururla haydi aslanlar, en büyük Cimbombom. Bugün Galatasaray’ın günü. Ne Fenerbahçe ne başka bir takımın. Sadece Galatasaray’ın günü. Canı gönülden tebrik ederim Galatasaray’ın 5. yıldızını. Galatasaray neden çok önemli? Bir efsanemiz var Ciro Mertens. Bizler çok mutlu ediyor. Çünkü futbol herkesi bir araya getiren bir şeydir. Biliyoruz ki Türkiye’de Galatasaray taraftarı çok değişik bir taraftardır. Çok savaşan, Jean-Marie Pfaff’tan beri Türkiye’de oynamış çok Belçikalı oyuncu var Türkiye’de oynayan. Belçika ve Brüksel’de Türk vatandaşları çok. Bugün Manneken Pis’e Galatasaray’ın 5. yıldızını takmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close'un konuşması sonrasında kendisine 5 yıldızlı Galatasaray forması hediye edildi. Brüksel Parlamentosu Milletvekili Şevket Temiz ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim’in konuşmalarının ardından Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan da konuşma yaptı. Daha sonra Eray Yazgan, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close'a Galatasaray Lisesi kapısının yer aldığı plaketi takdim ederken Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim'e de bir plaket hediye etti. Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close ve Eray Yazgan günün anısına anı defterini imzaladı.

Buradaki törenin ardından Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması sarı-kırmızılı taraftarların da yoğun katılımıyla marşlar ve tezahüratlar eşliğinde Brüksel'in 406 yıllık simgesi Manneken Pis'e giydirildi.

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