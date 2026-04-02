Manolya Sitesi davası: Bilirkişi heyeti dosyadan çekildi, duruşma ertelendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Manolya Sitesi davasında, son bilirkişi heyetinin çekilmesi üzerine duruşma 9 Kasım'a ertelendi. Duruşma sonunda bir sanığın müşteki avukatı Mustafa Müdüroğlu'na hakaret ve tehditte bulunduğu ufade edildi, Müdüroğlu ise olayı tutanak altına alarak suç duyurusunda bulundu. Müşteki avukatlarından Ömer Gödeoğlu, "Sanıklar, müştekilerin acılarına tahammül edemedikleri gibi bir de bunun üzerine sataşarak tehdit ve hakaretvari söylemlerle ne yazık ki istenilmeyecek eylemlerde bulunmaktadır. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Manolya Sitesi'nin A ve B bloklarının yıkılması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Müteahhit, fenni mesul ve statik proje müellifi Osman Polat Yalçın; binanın zemin katında bulunan "Tarhanacı Kafe"nin yetkilileri Mehmet Sait Kanbur, Atilla Kanbur, Mümtaz Eren, Ali Rıza Eren ile "Haşiroğlu Tarhana" isimli iş yerinin sahibi Faruk Çiftaslan hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Kahramanmaraş Belediyesi eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu ve yardımcısı Veli Çiftaslan hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Her iki dosya daha sonra birleştirildi.

SON BİLİRKİŞİ HEYETİ DOSYADAN ÇEKİLDİ

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7. duruşmada, son bilirkişi heyetinin dosyadan çekilmesi nedeniyle yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verildi ve duruşma 9 Kasım'a ertelendi.

Duruşmanın sonunda, sanıklardan birinin Manolya Sitesi'nde annesini kaybeden ve enkazdan çıkan müşteki avukatı Mustafa Müdüroğlu'na hakaret ve tehditte bulunduğu ifade edilirken, Müdüroğlu bu olayı tutanak altına alarak sanık hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"SANIKLAR, MÜŞTEKİLERİN ACILARINA TAHAMMÜL EDEMEDİKLERİ GİBİ..."

Müşteki avukatlarından Ömer Gödeoğlu, 7'nci duruşmaya bilirkişi raporunun gelmesini beklediklerini ancak bilirkişilerin mazeret göstererek çekildiklerini, yeniden bilirkişi raporu alınmak üzere dosyanın ertelendiğini belirterek, yaşanan süreci şöyle aktardı:

"Duruşmanın bittiği sırada da Tarhanacı Kafe sahiplerinden, aynı zamanda MADO'nun sahibi olan Mehmet Sait Kanbur tarafından müşteki Mustafa Müdüroğlu'na karşı sözlü sataşma ile hakaret ve tehditvari söylemlerde bulunuldu. Bununla ilgili olarak da suç duyurusunda bulunduk. Üzücü olan şu: Sanıklar, müştekilerin acılarına tahammül edemedikleri gibi bir de bunun üzerine sataşarak tehdit ve hakaretvari söylemlerle ne yazık ki istenilmeyecek eylemlerde bulunmaktadır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz hakkımızı arıyoruz. Adalet eninde sonunda tecelli edecektir."