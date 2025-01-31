Manolya Sitesi davası: MADO’nun sahipleri yine tutuklanmadı

Maraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Manolya Sitesi davasının dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme, MADO’nun sahipleri M. Sait Kanbur ve Atila Kanbur ile diğer sanıklar hakkında yine tutuklama kararı vermedi. Karara yakınlarını kaybedenler tepki gösterdi.

Onikişubat İlçesindeki iki bloklu Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş yaralandı. İki blokun yıkımından altı sanık sorumlu tutuldu ve yargılama başladı. Bilirkişi raporunda, kalitesiz beton ve demir kullanıldığı, A Blokun altında bulunan Tarhanacı Kafe’nin bağımsız duvarları kaldırıp ilave kat eklentisi yaptığı, B Blokun altındaki Haşiroğlu Tarhana isimli dükkanın ilave asma kat yaptırdığı ve bunların da binanın yıkımda etkili olduğu vurgulandı.

TÜM SANIKLAR DIŞARIDA

Ali Rıza Eren, Atila Kanbur, Faruk Çiftaslan, Mehmet Sait Kanbur, Mümtaz Eren ve Osman Polat Yalçın isimli altı sanığa, “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi ve 22,5 yıla kadar hapisleri istendi.

Ancak 35 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulmalarına karşın altı sanık da tutuksuz yargılanıyor. Sadece, müteahhit Osman Polat Yalçın bir süre cezaevinde tutuklu olarak kaldı, sonra tahliye edildi. Diğer beş sanık gözaltına dahi alınmadı.

Davanın bugün 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dördüncü duruşmasında ise yine sanıkların tutuklanmasına yönelik talepler reddedildi.

MADO’NUN SAHİPLERİ

Yıkımda etkisi olduğu belirtilen Tarhanacı Kafe’nin sahibi olan, ilk duruşmaya katılmadıkları için ikinci duruşmaya zorla getirme kararı çıkarılan sanıklardan Mehmet Sait Kanbur ve Atila Kanbur'un 22,5 yıla kadar hapisleri isteniyor. MADO'nun da sahibi olan bu isimler AKP’ye yakınlığıyla biliniyor.

YENİ RAPORA GÖRE DE SUÇLULAR

Sanıkların ilk rapora itirazlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görevli yedi akademisyene yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı. Yeni raporda da ilk rapordaki rapora benzer ifadeler yer aldı.