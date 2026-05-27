Manowar İstanbul'a geliyor

Manowar, efsanevi “Kings of Metal” albümünün tamamının yanında grubun tüm marşlaşmış şarkılarının da yer alacağı bir şarkı listesiyile, tarihe kazınacak bir konser için yeniden Türkiye’ye geliyor. 31 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek konserin biletleri bubilet.com.tr üzerinden ön satışa açıldı.

Grubun kurucusu Joey DeMaio konsere dair dinleyicilere şu mesajı verdi “Türkiye’deki Ölümsüzler Ordusu (The Army of Immortals) 2005’ten beri yanımızda oldu. 31 Temmuz 2027’de yeniden birlikte olacağız ve bu geceyi tarihe kazıyacağız!”