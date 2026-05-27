Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manowar İstanbul'a geliyor

Efsanevi metal grubu Manowar, 31 Temmuz'da İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak. Grup “Kings of Metal” albümünün tamamının yanında grubun tüm marşlaşmış şarkılarını da şarkı listesine dahil etti.

Kültür Sanat
  • 27.05.2026 00:27
  • Giriş: 27.05.2026 00:27
  • Güncelleme: 27.05.2026 00:32
Kaynak: Haber Merkezi
Manowar İstanbul'a geliyor
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Manowar, efsanevi “Kings of Metal” albümünün tamamının yanında grubun tüm marşlaşmış şarkılarının da yer alacağı bir şarkı listesiyile, tarihe kazınacak bir konser için yeniden Türkiye’ye geliyor. 31 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek konserin biletleri bubilet.com.tr üzerinden ön satışa açıldı.

Grubun kurucusu Joey DeMaio konsere dair dinleyicilere şu mesajı verdi “Türkiye’deki Ölümsüzler Ordusu (The Army of Immortals) 2005’ten beri yanımızda oldu. 31 Temmuz 2027’de yeniden birlikte olacağız ve bu geceyi tarihe kazıyacağız!”

BirGün'e Abone Ol