Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mansur Yavaş: 10 Kasım bir veda değil, her gün biraz daha büyüyen bir emanet bilincidir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Biz bugün hâlâ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürüyor, onun kurduğu Cumhuriyet’te nefes alıyor, onun hayal ettiği adil, özgür ve onurlu yarınlar için çalışıyoruz. 10 Kasım bir veda değil, her gün biraz daha büyüyen bir emanet bilincidir. Saygı, minnet ve özlemle" mesajını paylaştı.

Güncel
  • 09.11.2025 22:44
  • Giriş: 09.11.2025 22:44
  • Güncelleme: 09.11.2025 22:47
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş: 10 Kasım bir veda değil, her gün biraz daha büyüyen bir emanet bilincidir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz bugün hâlâ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürüyor, onun kurduğu Cumhuriyet’te nefes alıyor, onun hayal ettiği adil, özgür ve onurlu yarınlar için çalışıyoruz. 10 Kasım, bir veda değil; Her gün biraz daha büyüyen bir emanet bilincidir. Saygı, minnet ve özlemle."

İmamoğlundan 10 Kasım mesajı: İhanetle suçlandı, idama mahkum edildi; yüreğinde ne bir endişe ne bir korku yer etti
BirGün'e Abone Ol