Mansur Yavaş: 10 Kasım bir veda değil, her gün biraz daha büyüyen bir emanet bilincidir
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Biz bugün hâlâ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürüyor, onun kurduğu Cumhuriyet’te nefes alıyor, onun hayal ettiği adil, özgür ve onurlu yarınlar için çalışıyoruz. 10 Kasım bir veda değil, her gün biraz daha büyüyen bir emanet bilincidir. Saygı, minnet ve özlemle" mesajını paylaştı.
Kaynak: ANKA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
