Mansur Yavaş: 10 Kasım bir veda değil, her gün biraz daha büyüyen bir emanet bilincidir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz bugün hâlâ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürüyor, onun kurduğu Cumhuriyet’te nefes alıyor, onun hayal ettiği adil, özgür ve onurlu yarınlar için çalışıyoruz. 10 Kasım, bir veda değil; Her gün biraz daha büyüyen bir emanet bilincidir. Saygı, minnet ve özlemle."