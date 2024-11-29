Mansur Yavaş: 18 bin 918 çocuk için 15. kez kantin desteği ödemesi Başkent Kartlarına yatırıldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 15 bin 514 ailenin 18 bin .918 çocuğu için 15. kez kantin desteği ödemesinin Başkent Kartlarına yatırıldığını duyurdu.

Ajans Haberleri 29.11.2024 23:32 Giriş: 29.11.2024 23:32

Güncelleme: 29.11.2024 23:33 Kaynak: ANKA

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