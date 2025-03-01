Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mansur Yavaş: 3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 3 Mart’ta Ankara’da 7 Başkent Market ve 3 mobil Market’te uygun fiyatlı  et ve kıyma satışının başlayacağını açıkladı.

Güncel
  • 01.03.2025 18:18
  • Giriş: 01.03.2025 18:18
  • Güncelleme: 01.03.2025 18:20
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş: 3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor
AA

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 3 Mart’ta Ankara’nın farklı yerlerinde piyasanın altında et ve kıyma satışının yapılacağını belirtti.

Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:

"Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında… 3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor. Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market’te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etler Ankaralılarla buluşacak. Mobil Marketlerimiz ise 25 ilçede hizmet verecek."

Ankarada tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi
BirGün'e Abone Ol