Mansur Yavaş: 63 bin 803 emekli vatandaşımıza Başkent Kart aracılığıyla hane başı 1.500 TL destek sağladık

Ankara Büyük Şehir Belediye(ABB) Başkanı Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 63 bin 803 emekli vatandaşa Başkent Karat aracılığı ile hane başı 1.500 TL destek sağlandığını belirtti.

Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal belediyecilik, halkın alın terini halka geri vermektir. Emeklilerimizi yok saymıyor aksine dayanışmamızı büyütmeye devam ediyoruz. Ankara’da ekonomik zorluk yaşayan 63 bin 803 emekli vatandaşımıza Başkent Kart aracılığıyla hane başı 1.500 TL destek sağladık. Bu ayın ödemesi toplam 95 milyon 704 bin 500 TL."