Mansur Yavaş: 70 bin emeklimize toplam 105 milyon Lira destek ödemesi gerçekleştirdik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"70 bin emeklimize toplam 105 milyon Lira destek ödemesi gerçekleştirdik" Yavaş açıklamasında şunları söyledi:

"Söz verdik: Bu kentin kaynakları, bu kentin insanı için harcanacak. 70 bin 44 emeklimize, hane başı 1500 TL olmak üzere toplam 105 milyon 66 bin TL destek ödemesi gerçekleştirdik. Çünkü biz emeklimizi kendi haline bırakamayız, muhtaç durumdaki emekliyi görmezden gelip sırtımızı dönemeyiz. Bir ömrü bu memlekete adamış insanlara, göz göre göre yoksulluğu reva göremeyiz. Gerçek belediyecilik işte budur."