Mansur Yavaş'a "çorba dağıttın" soruşturması

İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturmanın detayları belli oldu. Buna göre Yavaş hakkında belediyenin çorba dağıtması ve Ankapark şikayetleri soruşturma konusu yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle hastane önleri ve yoğun üniversite bölgelerinde 13 ayrı noktada vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmalara dahil edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sabahın erken saatlerinde özellikle hastane önleri ve öğrencilerin yoğun olduğu bölgede dağıttığı çorbaların müfettişlerce “soruşturma konusu” yapıldığı öğrenildi.

ANKAPARK SORUŞTURMASINDA ABB KUSURSUZ BULUNMUŞTU

İçişleri Bakanlığı; Ankapark konusunda daha önce “korumada gerekli özeni göstermedi” iddiasıyla müfettiş görevlendirilmiş; yapılan inceleme sonucunda nisan ayında düzenlenen raporda Ankara Büyükşehir’in hiçbir kusuru olmadığı tespit edilmişti.

Ancak bu rapor, Bakanlıkça uygun bulunmayarak geri gönderildi ve konunun yeniden soruşturulması için yeni müfettiş incelemesi başlatıldı.

Buna karşılık, aynı dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark için yaptığı onlarca şikayetlerde Melih Gökçek hakkında hiçbir soruşturma izni verilmemişti.

ÇANKIRI VE KARABÜK MİTİNGLERİ DE SORUŞTURULUYOR

Ayrıca başka bir soruşturmada ise, Mansur Yavaş’ın Çankırı ve Karabük mitinglerinde bazı personelleri görevlendirdiği iddiasıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni istemişti. İçişleri Bakanlığı 22 Kasım 2025 sabah saatlerinde bu talebe olumlu yanıt vermişti. Yavaş, Bakanlığın kararına "çifte standart" tepkisi göstermişti.